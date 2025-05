Apple cresceu no mercado de vestíveis de pulso, mas perdeu a 1ª colocação

A Canalys divulgou hoje um relatório sobre o mercado de wearable bands (o qual inclui relógios e pulseiras com funções básicas e smartwatches) no primeiro trimestre deste ano. Mesmo tendo apresentado crescimento, a Apple foi ultrapassada no setor pela Xiaomi, que voltou a ocupar a primeira colocação.

A Apple remeteu 7,6 milhões de unidades nesse mercado nos três primeiros meses de 2025, fechando o período com um market share de 16% e um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. No segundo semestre, espera-se um crescimento ainda maior, dado que a Maçã finalmente lançará novos Apple Watches.

Ao analisar a perda da primeira colocação em participação, por sua vez, é importante considerar que os smartwatches são a única categoria de produtos entre as três consideradas a ser comercializada pela empresa. Outras, como a própria Xiaomi, também investem pesado em fitness bands ou relógios mais básicos.

A marca chinesa agora conta com 19% de participação, após um crescimento de nada menos que 44% em um ano. A HUAWEI segue em terceiro lugar (15% de participação e crescimento de 36%), a Samsung em 4º (11% de market share, crescimento de 74%) e a Garmin agora surgiu em 5º (4% de participação, aumento de 10%).

Outras fabricantes somadas, por sua vez, apresentaram uma queda de 10% — algo insuficiente para impactar nos resultados do setor como um todo, o qual apresentou um crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2024, com cerca de 46,6 milhões de unidades remetidas.

