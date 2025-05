Apple destaca a App Store e recursos do iPhone em novos vídeos curtos

Por meio do seu canal britânico no YouTube, a Apple publicou hoje alguns vídeos curtos promocionais divulgando a App Store, bem como o Ceramic Shield de iPhones, a Proteção de Dispositivo Roubado (Stolen Device Protection) e a rede Buscar (Find My).

Cada um dos vídeos tem 13-14 segundos, e conta apenas com animações textuais que fornecem informações úteis sobre os serviços. Confira-os a seguir.

App Store

O anúncio da App Store enfatiza a segurança da loja de apps, destacando a verificação de malwares feita em todos os apps presentes nela, tanto por meio da análise automática quanto por meio da humana.

Todos os apps da ‌App Store‌ são escaneados em busca de malware por meio de análises automatizadas e humanas para que seu dispositivo permaneça seguro.

Ceramic Shield

O vídeo sobre o Ceramic Shield compara o vidro da linha de iPhones 16 ao tradicional de outros smartphones, garantindo que o da Apple é duas vezes mais resistente do que qualquer outro.

Nosso material Ceramic Shield no iPhone 16 é duas vezes mais resistente do que qualquer vidro de smartphone.

Stolen Device Protection

No vídeo sobre a Proteção de Dispositivo Roubado, a Maçã reforça as camadas extras de segurança do recurso para manter a segurança da sua Conta Apple.

A Proteção de Dispositivo Roubado adiciona camadas extras de segurança para sua Conta Apple caso seu iPhone seja perdido ou roubado.

Find My

Por fim, o anúncio da rede Buscar coloca em foco a segurança parental, ressaltando que é possível acessar a localização dos seus filhos caso necessário.

O Buscar no iPhone permite que você veja a localização do seu filho caso você precise.

Todos os anúncios contam com o slogan “There’s more to iPhone” (“Há mais no iPhone”, na tradução direta), e suas descrições contam com um link que leva à página “Why iPhone” (“Por que iPhone”) no site da Apple — na qual ela explica mais sobre uma série de recursos e vantagens dos seus smartphones.

