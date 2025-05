★ AstroPay zera cobrança de IOF após aumento anunciado pelo governo!

Com a justificativa de aumentar o caixa da união e equilibrar as contas públicas, o Governo Federal anunciou ontem um aumento no Imposto Sobre Operações Financeiras (o famoso IOF). Embora tenha voltado atrás na medida no que se refere a fundos de investimentos, ela continua válida para outras categorias.

Publicidade

Compras com cartões de crédito, débito ou pré-pago internacionais, por exemplo, agora contam com um IOF fixo de 3,5% — um verdadeiro banho de água fria em quem costuma fazer compras no exterior. Mas não para quem é cliente da AstroPay, a conta global sobre a qual já falamos aqui no MacMagazine.

Além da série de benefícios que já fornece a seus usuários, a empresa anunciou hoje que, por tempo indeterminado, seus correntistas não pagarão absolutamente nada de IOF em qualquer operação realizada! A medida já está em vigor, sem qualquer surpresa ou pegadinha envolvida.

Além disso, a AstroPay também continua oferecendo uma taxa de conversão entre moedas (o famoso spread) fixa de apenas 1,5% (sem variação por horário, volume ou perfil) — o que, ao lado do subsídio no IOF, torna o custo total de operações na companhia o menor do mercado! 🤑

Publicidade

É uma vantagem e tanto para clientes da AstroPay, visto que outras empresas já anunciaram um aumento no IOF na compra de moedas estrangeiras para 3,5% após o anúncio do governo.

Na AstroPay, você também ganha dinheiro de volta!

Mas, além disso, sabia que com a AstroPay você pode ganhar dinheiro de volta ao fazer compras? Isso mesmo: ao fazer qualquer compra em lojas físicas você recebe 5% de cashback em relação ao valor gasto — o que pode resultar em uma economia muito boa!

Outra boa notícia é que isso vale também para compras internacionais. Receber 5% de volta em qualquer compra pode ser uma ótima oportunidade para adquirir aquele produto que você estava sonhando e que geralmente sai mais barato no exterior (como aquele iPhone ou Mac novo).

Seu dinheiro rende mais!

O dinheiro parado na conta da AstroPay também rende automaticamente. Em dólares, sua grana pode render até 6% ao ano, enquanto para o saldo em reais a rentabilidade é de 115% do CDI. O melhor de tudo? Você pode usar ou sacar o valor a qualquer momento, sem esperas!

Leitores do MacMagazine ganham ainda mais!

Para incentivar quem ainda não conhece a plataforma, a AstroPay continua oferecendo uma promoção exclusiva para nossos leitores: 10% de cashback na sua primeira operação.

Publicidade

Funciona assim:

Publicidade

Utilize o cupom MACMAGAZINE na hora de abrir a sua conta.

na hora de abrir a sua conta. A transação (seja uma compra ou conversão de moeda) precisa ser feita até 15 dias após a abertura da conta .

. O cashback é de 10% do valor da transação , com limite de US$40 (ou o equivalente em outra moeda).

, com limite de (ou o equivalente em outra moeda). O valor é depositado diretamente na sua conta AstroPay, na mesma moeda da operação.

Se você quiser aproveitar, é só baixar o app, criar a sua conta gratuita e fazer sua primeira transação dentro do prazo. 😉

Com taxas menores, possibilidade de rendimento automático e uma experiência de uso fácil e intuitiva, a AstroPay mostra que dá, sim, para cuidar melhor do seu dinheiro — com liberdade e sem complicação.

A AstroPay é uma solução moderna, rápida e segura para quem quer simplificar a vida financeira, seja no Brasil ou no exterior. Baixe o aplicativo agora na App Store e experimente!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.