Áudios nas DMs do Instagram ganham transcrições e limite de até 5 minutos

O Instagram está lançando um par de novidades bacanas para suas DMs (direct messages, ou mensagens diretas), sendo uma delas algo que já está disponível no WhatsApp. Trata-se da transcrição de áudios, a qual permite conferir o conteúdo da mensagem de voz em texto caso você não possa reproduzi-la.

Outra novidade é a ampliação do limite de mensagens de voz nas DMs, as quais agora podem ter até cinco minutos de duração — um bom aumento em relação ao limite anterior de apenas um minuto. Vale notar que muitos usuários já conseguiam enviar áudios de até cinco minutos há algum tempo, mas isso só foi oficializado hoje.

Também foi anunciada a possibilidade de seguir o perfil de todas as pessoas em grupo com apenas um toque. Isso é possível acessando as configurações do chat e tocando em “Pessoas”; em seguida, você verá um botão “Seguir todos”. Ainda é possível seguir perfis individualmente, caso assim prefira.

Recentemente, o Instagram também adicionou algumas outras funções interessantes, a exemplo do Blend, que cria um feed customizado para você e um amigo (ou um grupo) com Reels sugeridos para cada um. A plataforma liberou, ainda, a possibilidade de acelerar a reprodução de Reels em até 2x.