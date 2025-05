Como ativar a rotação automática em vídeos do TikTok [iPhone e iPad]

Há um tempo, mostramos por aqui que é possível rolar pelo feed do TikTok sem usar as mãos — recurso muito útil para quem passa muito tempo na rede social de vídeos.

Seguindo essa linha de novos recursos, foi introduzida uma função que rotaciona a tela do seu iPhone ou iPad de forma automática quando você está assistindo a vídeos no modo paisagem.

Veja como fazer! 📱

Antes de mais nada, certifique-se de que a rotação da tela do iPhone está liberada na Central de Controle (ícone de um cadeado com um círculo em volta).

Depois, abra o TikTok, toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito), nos três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Reprodução” e ative a opção “Rotação automática”.

Após isso, quando estiver visualizando uma postagem no TikTok na horizontal, gire o iPhone ou iPad para vê-la de forma com que preencha melhor a sua tela.