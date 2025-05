Como continuar ouvindo o áudio de uma publicação ao fechar o TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok é uma das redes sociais mais usadas atualmente, graças aos seus vídeos curtos publicados sobre praticamente qualquer assunto. De vez em quando, ela lança novos recursos que visam deixar a sua experiência de uso e navegação ainda melhor.

Uma dica muito bacana possibilita que você continue escutando o áudio dos vídeos enquanto está fazendo outra atividade no iPhone ou iPad — como ao escrever um email ou conferir uma mensagem nova, por exemplo.

Veja como fazer isso! 📱

Enquanto estiver navegando em algum vídeo do TikTok, mantenha o dedo pressionado no centro da tela para que as opções apareçam.

Em seguida, escolha “Áudio de fundo”. Agora saia do app do TikTok para continuar ouvindo o áudio da publicação.