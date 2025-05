“Imperfect Women”, do Apple TV+, ganha três novos nomes no elenco

De acordo com o Deadline, os atores Wilson Bethel, Keith Carradine e Jackson Kelly vão integrar o elenco da minissérie “Imperfect Women”. Baseada no livro de Araminta Hall, o thriller psicológico promete explorar os limites da amizade, da culpa e das escolhas que mudam tudo.

Conhecido por seus papéis em “Demolidor: Renascido” (“Daredevil: Born Again”), Bethel dará vida a Scott. Já Carradine, veterano de séries como “Dexter”, interpretará RL Hennessy. Enquanto isso, Kelly, visto em “Chucky” e “The Pitt”, será Marcus.

Eles se juntam ao elenco liderado por Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, que interpretam o trio central da trama. Joel Kinnaman e Corey Stoll também participam como regulares na série, enquanto Rome Flynn, Ana Ortiz e Sherri Saum aparecem em papéis recorrentes.

A história gira em torno de um crime que abala a longa amizade entre três mulheres. A partir disso, segredos vêm à tona, e a série mergulha nas consequências emocionais e morais dos atos de cada personagem. Com uma narrativa contada por diferentes pontos de vista, a trama promete entregar suspense, emoção e muitas reviravoltas.

A adaptação para a TV é assinada por Annie Weisman (“Physical”), que também atua como produtora executiva. A direção do episódio piloto fica por conta de Lesli Linka Glatter (“Homeland”), que também está na produção.

Moss e Lindsey McManus são produtoras pela Love & Squalor Pictures, enquanto Kerry Washington e Pilar Savone assinam pela Simpson Street. Kay Oyegun também participa como roteirista e produtora executiva. A própria autora do livro também integra a equipe de produção.

A série é uma coprodução da Apple Studios com a 20th Television — e ainda não tem data de estreia confirmada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

