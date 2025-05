Longa “A Fonte da Juventude” é a estreia do dia no Apple TV+

Dirigido por Guy Ritchie e escrito por James Vanderbilt, o filme “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”), anunciado no finalzinho do ano passado, já está disponível para streaming no Apple TV+.

Na produção, vale recordar, somos apresentados a dois irmãos distantes (interpretados pelos renomados John Krasinski e Natalie Portman) que firmam uma parceria com o objetivo de encontrar a fonte mitológica que dá nome ao filme.

Para isso, eles deverão usar muito conhecimento em história para seguir as pistas e encarar essa aventura que mudará suas vidas — e que provavelmente os levará a conhecer a imortalidade.

Um gênio da caça ao tesouro reúne uma equipe para uma aventura que pode mudar sua vida. Mas para enganar e fugir das ameaças a cada passo, ele precisará de alguém ainda mais inteligente do que ele: sua distante irmã.

Reveja os dois trailers lançados pelo Apple TV+ para divulgar o longa:

“A Fonte da Juventude” ainda conta com nomes como Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci em seu elenco.

Alguns deles, inclusive, marcaram presença na première do filme, que aconteceu na noite da última segunda-feira (19/5) no Museu Americano de História Natural, em Nova York:

O longa foi produzido por Vanderbilt, Ritchie, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tripp Vinson, William Sherak, Paul Neinstein, Ivan Atkinson e Jake Myers, enquanto Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella e Tara Farney atuaram como produtores executivos.

