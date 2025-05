Patente sugere Apple Watch com display estendido para as laterais

Uma das mudanças mais notáveis da geração mais recente do Apple Watch é a tela, que ficou maior sem alterar o formato geral do smartwatch. E, conforme uma nova patente registrada pela Maçã vista pelo XpertPick, pode ser que mais alterações do tipo estejam a caminho.

Publicidade

Isso porque a Apple está estudando um novo design com um display que se curva nas bordas. Os desenhos da patente mostram um dispositivo com uma tela que vai além do mostrador do relógio e envolve as laterais.

Isso poderia abrir espaço não só para uma área de exibição maior, mas ainda mais possibilidades de uso sem a necessidade de aumentar o tamanho do relógio — uma vez que essas bordas curvas podem ser usadas para controles de toque adicionais.

Em um dos desenhos, o corpo do relógio parece estar totalmente integrado à tela curva, sugerindo uma aparência mais uniforme.

Como sempre, por enquanto isso não passa de uma patente — e não confirma que esse design será de fato usado em um futuro Apple Watch. Não deixa, porém, de ser um indicativo para tal mudança.

