Como adicionar tópicos (interesses) ao seu perfil do Threads

O Threads é uma rede social derivada do Instagram (a conta de uma é vinculada à outra). A ideia é usá-lo como uma alternativa ao X (ex-Twitter), ou seja, com postagens em texto, fotos e vídeos para serem vistas pelos seus seguidores.

Publicidade

Um recurso adicionado recentemente possibilita que você adicione até dez tópicos de interesse no seu perfil — de forma a se conectar melhor com pessoas que tenham os mesmos interesses.

Veja como adicioná-los facilmente! 🙂

No app para iPhones (na versão web, isso ainda não está disponível), vá até a aba do seu perfil, no canto inferior direito.

Publicidade

Vá até “Editar perfil” e toque em “Interesses”. Escolha “Adicionar um tópico” e faça uma busca ou toque em uma das recomendações. Toque em “Concluir” para finalizar.

Depois que tiver adicionado o primeiro tópico, você também poderá escolher outros apenas tocando no “+” na aba do seu perfil.