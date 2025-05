Como assistir a Reels do Instagram em velocidade 2x no iPhone

O Instagram começou a liberar, recentemente, uma função que há tempos estava disponível no TikTok. Trata-se da possibilidade de acelerar a reprodução de vídeo no formato Reels.

Publicidade

Com esse truque, é possível avançar para chegar até a parte de uma publicação que queira assistir, sem ter que vê-lo na velocidade padrão. Confira como proceder! 📱

Com o app do Instagram aberto, vá até a aba dos Reels ou toque em cima de uma publicação de vídeo no seu feed, para que ele seja aberto em tela cheia.

Depois, pressionar e segure o seu dedo pelo lado direito ou esquerdo da tela para assistir a ele em velocidade 2x.

Divulgação/Instagram

Para voltar à velocidade padrão, basta soltar o dedo de um dos lados da tela.

Bem útil, concordam?! 🙂