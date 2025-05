Como colocar um link do Facebook no seu perfil do Instagram pelo iPhone

O Instagram já permite mostrar ou esconder o selo do seu perfil do Threads na aba dedicada às suas informações pessoais, seu feed de publicações e seus destaques. Recentemente, a rede da Meta também passou a permitir a inclusão de um link para o seu perfil do Facebook.

Assim, fica fácil acessá-lo — sem que seja necessário abrir manualmente o app do Facebook para buscar o contato desejado. Confira, a seguir, como é supersimples fazer esse procedimento! 🙂

Com o app do iPhone aberto, toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito). Selecione “Editar perfil” e vá até “Banners”.

Escolha o seu perfil do Facebook e toque em “Concluir” para salvar e finalizar o ajuste.

Caso não veja esse botão, será necessário primeiro vincular a sua conta do Facebook ao Instagram.