Como excluir ou favoritar mídias do iPhone diretamente pelo Instagram

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo. Por isso mesmo, a Meta segue liberando algumas novidades muito bacanas para ele.

Um exemplo claro disso é que você pode apagar ou favoritar uma mídia dentro da galeria dos Stories ou de novas publicações do feed. Isso é ideal para quem quer fazer essas ações sem sair do aplicativo.

Veja como fazer! 📸

Com o app aberto, abra a câmera dos Stories (deslizando o dedo da esquerda para a direita) ou toque no botão “+” (na barra inferior), para fazer uma nova publicação no feed.

Enquanto estiver vendo as mídias capturadas anteriormente e que estejam na sua galeria, mantenha o dedo pressionado em uma delas e escolha entre “Excluir” ou “Adicionar aos Favoritos”.

Ao abrir o app Fotos posteriormente, será possível ver que a ação já foi feita.