Como ver apenas posts com mídias (fotos e vídeos) no Threads [iPhone e web]

Recentemente, o Threads anunciou uma novidade bem interessante para quem costuma usar a rede social da Meta. Agora, é possível conferir uma aba específica de postagens com mídias (fotos e/ou vídeos) de um perfil.

Isso é ideal para quem quer buscar algum conteúdo e não quer perder tanto tempo rolando a timeline de um usuário, por exemplo.

Veja como é fácil! 😊

Abra o app do Threads no seu iPhone ou acesse o site da rede social a partir do seu navegador predileto.

Em seguida, toque/clique em cima da aba “Mídia” para conferir todas as publicações que contenham apenas fotos e vídeos publicados pela conta do usuário em questão.

Caso nenhuma apareça, isso quer dizer que a conta não postou nenhuma mídia (como no nosso exemplo da imagem acima).