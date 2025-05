Aplicativo educativo que esconde filmes e séries piratas viraliza na App Store

E cá estamos nós com um mais um aplicativo de pirataria que passou pelo rigorosíssimo processo de revisão da App Store. Falo do Comp Study, software que se vende como uma ferramenta de IA para estudantes, mas que esconde todo um catálogo de filmes e séries ilegais.

O app, que tem viralizado nas redes sociais, lança mão da mesma tática adotada por outros softwares no passado para liberar todo esse conteúdo para o usuário, que precisa apenas digitar uma palavra em específico no campo em que, pelo menos em teoria, serve para solicitar o resumo de um tópico de estudo qualquer.

A interface usada para exibir o catálogo de filmes e séries também é idêntica à vista em outros apps do tipo no passado e, assim como eles, conta com toneladas de anúncios — inclusive de jogos de azar, como o famigerado “tigrinho”.

Tendo sido liberado na App Store em fevereiro deste ano, o app recebeu recentemente inclusive uma versão para iPads.

Ainda não está claro como o app passou despercebido pelos revisores da loja da Apple, mas é provável que o seu desenvolvedor, o qual leva o nome de Arish Awan, tenha alterado o Comp Study remotamente depois que ele foi aprovado para distribuição — tática comum entre apps de pirataria.

Como o app já alcançou certa popularidade (no momento, ele aparece em 1º no ranking de apps de Educação mais baixados da App Store), é bem provável que ele seja removido da loja nas próximas horas. Ainda assim, é curioso como o sistema de revisão da plataforma — sempre lembrado pela Maçã na hora de justificar coisas como a proibição do sideloading no iOS/iPadOS — continua falhando em barrar esses apps.