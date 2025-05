Bandbreite, app que cataloga pulseiras do Apple Watch, ganha redesign e novos recursos

O Bandbreite é um app ideal para entusiastas do Apple Watch, uma vez que ele monitora e fornece informações completas sobre as mais de 840 pulseiras diferentes disponíveis desde o lançamento do relógio. Além disso, o usuário é capaz de organizar e acompanhar a sua própria coleção enquanto aprende mais sobre o acessório.

Ele foi lançado em 2020 e, recentemente, recebeu uma atualização para a versão 2.0 em iPhones e iPads, trazendo um app completamente reformulado com mais de 30 novos recursos e mudanças, como insights e estatísticas mais completos, visualizações redesenhadas, sincronização mais rápida com o iCloud e mais.

A busca aprimorada, por exemplo, agora apresenta opções de filtro e classificação, detalhes de compatibilidade, recursos de registro e classificações de popularidade que prometem oferecer informações completas sobre as pulseiras organizadas por estilo, cor ou data de lançamento — tanto na sua coleção pessoal quanto em uma busca geral.

O app, anteriormente 100% gratuito, agora cobra uma taxa única de R$40 para os usuários que quiserem gerenciar uma coleção com mais de cinco pulseiras, por meio da assinatura do Bandbreite Pro. Segundo o seu criador, Filip Chudzinski, a decisão garantirá que o serviço possa oferecer a melhor experiência possível de forma financeiramente sustentável.

Para acessar qualquer insight geral sobre as pulseiras do Apple Watch ou gerenciar uma coleção menor do que cinco pulseiras, no entanto, o app continua totalmente gratuito, oferecendo uma experiência bastante sólida.

O Bandbreite está disponível na App Store para dispositivos no iOS/iPadOS 18 ou posterior. Uma versão atualizada para macOS está em desenvolvimento e deve ser lançada em breve, além do aplicativo complementar para Apple Watch. Ele também pode ser acessado no Apple Vision Pro (porém, como um aplicativo para iPad).

via 9to5Mac