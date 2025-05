Com o Apple One mais caro, ainda vale a pena assiná-lo?

Depois de quase dois anos sem reajustes, a Apple resolveu mexer nos preços dos seus serviços no Brasil — e, como sempre, quem sente primeiro é o nosso bolso. Os aumentos pegaram em cheio o iCloud+, que subiu até 33%, e o Apple One, o pacote que junta todos os serviços da Maçã.

Mas aí vem a pergunta que muita gente deve estar se fazendo: com os novos preços, ainda vale a pena assinar o Apple One? Será que ele continua sendo um bom negócio ou agora compensa mais pagar pelos serviços separadamente?

Vamos colocar tudo na ponta do lápis.

Plano Individual

Esse é o plano básico, feito pra quem usa tudo sozinho e não precisa dividir com ninguém. Ele inclui:

iCloud+ (50GB): R$5,90

Apple TV+: R$21,90

Apple Music (individual): R$21,90

Apple Arcade: R$14,90

Se você assinasse cada um desses separadamente, gastaria R$64,60 por mês. Mas o Apple One Individual continua custando R$42,90 — ou seja, não teve aumento.

Isso significa que, ao escolher o pacote Individual do Apple One, você economiza R$21,70 por mês, isto é, cerca de 33,6% a menos do que se pagasse por cada serviço separadamente.

Plano Familiar

Aqui, a coisa muda um pouco. O Apple One Familiar subiu de R$54,90 para R$59,90 mensais. Em compensação, ele permite dividir os serviços com até cinco pessoas, o que ajuda bastante.

O que vem nesse plano:

iCloud+ (200GB): R$19,90

Apple TV+: R$21,90

Apple Music (familiar): R$34,90

Apple Arcade: R$14,90

Tudo isso, separado, sairia por R$91,60. Ou seja, mesmo com o aumento, você ainda economiza R$31,70 por mês — uma redução de 34,6% em relação ao valor total dos serviços separados.

Plano Premium

O mais completo de todos também ficou mais caro: passou de R$89,90 para R$99,90 por mês. Mas ele entrega tudo e mais um pouco:

iCloud+ (2TB): R$66,90

Apple TV+: R$21,90

Apple Music (familiar): R$34,90

Apple Arcade: R$14,90

Apple Fitness+: R$29,90

Assinar tudo separadamente custaria R$168,50. Nesse plano, a economia é ainda mais expressiva: você paga R$68,60 a menos por mês, o que representa uma redução de 40,7% no total.

Vale a pena ou não?

Mesmo com os reajustes, principalmente nos planos Familiar e Premium, o Apple One ainda pode ser um bom negócio, mas isso vai depender de como você usa os serviços. Antes de decidir, vale parar e observar alguns pontos:

Quais serviços da Apple você realmente usa? Se você só assina o iCloud+ e, de vez em quando, escuta uma música no Apple Music, talvez não valha tanto a pena pegar o pacote completo. Agora, se você já paga por dois ou três serviços, o Apple One costuma compensar (e muito).

Se você só assina o iCloud+ e, de vez em quando, escuta uma música no Apple Music, talvez não valha tanto a pena pegar o pacote completo. Agora, se você já paga por dois ou três serviços, o Apple One costuma compensar (e muito). Vai dividir com alguém? O plano Familiar e o Premium só fazem sentido se forem divididos. Com até cinco pessoas compartilhando, o custo por cabeça cai bastante. Desta forma, portanto, a economia aparece de verdade.

O plano Familiar e o Premium só fazem sentido se forem divididos. Com até cinco pessoas compartilhando, o custo por cabeça cai bastante. Desta forma, portanto, a economia aparece de verdade. O espaço do iCloud+ é suficiente pra você? Se você precisa de muito armazenamento (tipo 2TB), o plano Premium acaba sendo o mais vantajoso, já que o iCloud+ separado custa quase o mesmo que o pacote completo.

Se você precisa de muito armazenamento (tipo 2TB), o plano Premium acaba sendo o mais vantajoso, já que o iCloud+ separado custa quase o mesmo que o pacote completo. Você usa o Apple Fitness+? Esse é um serviço que nem todo mundo aproveita. Mas se faz parte da sua rotina, o Premium vira um ótimo custo-benefício, até porque ele sozinho custa R$30.

Plano Economia antes Economia agora Diferença Individual R$20,30 (31,9%) R$21,70 (33,6%) +1,7% Familiar R$31,70 (36,6%) R$31,70 (34,6%) –2% Premium R$61,60 (40,6%) R$68,60 (40,7%) +0,1%

No mais, se você já usa pelo menos dois serviços da Maçã, o Apple One ainda compensa. Mas o ideal é olhar para o seu uso real e não apenas para o desconto no papel. Fazer a conta é importante, mas saber o que você realmente usa é o que vai dizer se vale a pena ou não.

E você, já fez as suas contas? 😄