Como favoritar páginas de um PDF no Pré-Visualização do Mac

Para quem costuma trabalhar com arquivos em PDF muito extensos, uma dica envolvendo o aplicativo Pré-Visualização (Preview) pode ser muito útil no seu fluxo de trabalho ou estudo.

Trata-se da possibilidade de favoritar uma página específica do documento — a fim de encontrá-la depois de um jeito mais rápido quando precisar.

Confira, a seguir, como fazer isso por aí! 📄

Abra o documento usando o app Pré-Visualização no seu Mac. Em seguida, vá até Ferramentas » Adicionar Marcador, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command D .

Para visualizar os favoritos, vá até Visualizar » Marcadores (ou use ⌥ option ⌘ 5 ).

Já para excluir um, escolha Visualizar » Marcadores, clique com o botão direito do mouse em cima do marcador na barra lateral e escolha ou “Apagar” ou selecione um deles e pressione a tecla delete .

Bacana, não?! 🙂