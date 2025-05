Como personalizar a barra de ferramentas do Pré-Visualização no Mac

Nós já mostramos, há algum tempo, como é facilmente possível personalizar a barra de ferramentas de aplicativos do Mac — como o Safari e aqueles que fazem parte do pacote iWork, por exemplo.

Publicidade

Assim, você pode manter apenas os controles que mais usa a um clique de distância — e, consequentemente, tirar aqueles que considera inúteis para o seu fluxo de trabalho.

Neste artigo, aprenda a fazer isso no app Pré-Visualização (Preview)! 👨‍💻

Com ele aberto, clique duas vezes em cima de qualquer documento ou imagem para abrir o arquivo. Em seguida, na barra de menus, selecione Visualizar » Personalizar Barra de Ferramentas… — se a barra não estiver aparecendo, escolha Visualizar » Mostrar Barra de Ferramentas ou use o atalho ⌥ option ⌘ command T .

Arraste, então, os controles desejados para a área superior da janela ou mude-os para o local que desejar.

No menu suspenso inferior, ainda é possível fazer com que sejam exibidos ícones e o nome de cada ferramenta, apenas os ícones ou apenas os nomes. Clique em “OK” para sair do modo de edição.

Prontinho!