Estrela de “Ted Lasso” diz quando a 4ª temporada começará a ser gravada

A atriz Hannah Waddingham, uma das principais estrelas do elenco de “Ted Lasso”, do Apple TV+, falou em entrevista à rádio britânica Capital sobre o início das gravações da aguardada quarta temporada da série.

Publicidade

Segundo ela, as filmagens da continuação de “Ted Lasso” terão início em julho — embora ainda não tenha dado nenhuma previsão sobre quando ela será disponibilizada no catálogo do serviço de streaming da Apple.

Além dessa confirmação, Waddingham falou também sobre a experiência envolvendo o retorno da série, que foi originalmente pensada para ter apenas três temporadas, mas acabou sendo “espichada” dado o seu grande sucesso.

“Achamos que lamentaríamos a perda, e agora ela [a série] está ressuscitando dos mortos!”, disse a atriz, que ainda comparou os roteiristas da série a “Cavaleiros Jedi” (referência à franquia “Star Wars”).

Publicidade

Nós temos uma sala cheia de homens feministas de verdade. Então, temos todas as mulheres fabulosas lá, e os homens que estão lá, e acho que você realmente vê isso nos roteiros… é tão lindamente desenhado.

Essa fala faz total sentido se considerarmos o tema esperado para a continuação, já que, segundo os rumores, a série focará agora na criação do time de futebol feminino do AFC Richmond.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline