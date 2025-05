Franquia Myst agora suporta o Apple Silicon por completo no macOS

Como observado pelo AppleInsider, a Cyan lançou recentemente versões atualizadas da sua franquia de jogos Myst com uma novidade para lá de aguardada: o suporte completo a Macs com Apple Silicon.

Com isso, donos de computadores que contam com os chips da série M podem agora usufruir nativamente de Myst: Masterpiece Edition, Riven: The Sequel to Myst e Myst III: Exile, sem passos ou softwares adicionais.

Esse suporte pode ser encarado como uma ampliação ou continuação de algo que teve início em 2021, quando o título principal de Myst ganhou uma versão especial otimizada para os chips da empresa.

Os três jogos supracitados também passam a suportar versões mais antigas do macOS (a partir do macOS 10.9.5), bem como agora são distribuídos exclusivamente em 64 bits nas versões disponíveis na Mac App Store.

Myst: Masterpiece Edition e Riven: The Sequel to Myst podem ser adquiridos na loja da Maçã por R$30 cada, enquanto Myst III: Exile sai por R$80.