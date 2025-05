HomePod com tela e braço robótico poderá ter “personalidade única” de IA

O aguardado novo dispositivo de casa inteligente da Apple — uma espécie de reformulação do atual HomePod, só que com uma tela e suporte à Apple Intelligence — poderá chegar ao mercado ainda neste ano, a depender dos avanços da empresa com a sua inteligência artificial.

Publicidade

Com codinome J490 , o dispositivo foi planejado originalmente para ser lançado já no primeiro semestre de 2025, mas os atrasos constantes envolvendo a IA da Apple — especialmente no que diz respeito ao lançamento da “nova Siri“ — acabaram atrasando todo o cronograma da empresa.

Isso porque a Siri será um “componente” primordial no futuro aparelho, de modo que lançá-lo com a assistente pessoal em seu atual estado seria basicamente lançar um “HomePod com tela” — um dispositivo com um certo diferencial, mas não tão inteligente quanto se espera.

De acordo com a Bloomberg, o novo dispositivo deverá chegar o mercado até o final deste ano. Essa expectativa condiz com um rumor recente o qual indicava que, mesmo com o adiamento (já reconhecido até mesmo pela própria Apple), a “nova Siri” poderá ser lançada já em 2025.

Para o futuro

Depois do lançamento desse primeiro dispositivo de casa inteligente, considerado mais simples, a Apple voltará seus esforços nessa área exclusivamente para o dispositivo de codinome J595 , que já é uma prioridade na empresa em sua luta para fazer dispositivos focados em IA.

Publicidade

Também equipado com uma tela, ele teria como grande diferencial um braço robótico, podendo se movimentar em uma mesa a depender dos comandos de usuários. Segundo a reportagem, a Apple também planeja aplicar nele uma “personalidade única” — obviamente, alimentada por IA.

A chegada desse dispositivo também acabou sendo afetada pelos problemas com a Siri, mas a Apple espera lançá-lo “o mais rápido possível” (claro, depois do primeiro modelo). Para correr contra o tempo, a Maçã teria até removido alguns recursos mais “ousados”, os quais poderão chegar em modelos subsequentes.

Comprar HomePod e HomePod mini de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$99

Cores: meia-noite, branco, cinza-espacial, azul, amarelo ou laranja

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.