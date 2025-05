Leilão da Receita Federal tem lotes com iPhone a partir de R$500

Esta semana começou com a liberação de um novo edital de leilão da Receita Federal, cujos lotes estão localizados em Fortaleza (CE). Neste caso, o leilão possui 77 lotes (de um total de 186) contendo alguns produtos da Apple.

Nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, os quais não têm garantia para reparos ou trocas e também podem vir sem acessórios. A Receita Federal tampouco realiza entregas.

Os lotes listados na tabela abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 1x Apple Watch Series 8 (41mm)

1x iPhone 14 Pro (128GB) R$3.000 2 1x iPhone 13 (128GB) R$1.500 3 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) R$1.000 4 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) R$1.000 5 1x Apple Watch Series 8 (41mm)

1x iPhone 14 Pro (128GB) R$3.000 6 2x iPhone 14 Pro (128GB) R$4.000 7 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$3.000 8 2x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$4.000 9 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 10 1x iPhone 14 (128GB)

1x iPhone 14 Pro (128GB) R$4.000 11 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) R$1.000 12 2x iPhone 14 (128GB) R$4.000 13 1x iPhone 11 (64GB) R$800 14 2x iPhone 14 (128GB) R$4.000 15 1x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$2.000 16 1x iPhone 14 (128GB) R$2.080 17 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 18 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 19 1x iPhone 13 (128GB) R$1.500 20 2x iPhone 12 Pro Max (128GB) R$2.000 21 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 22 1x iPhone 12 (64GB)

1x iPhone 13 (128GB) R$3.300 23 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 24 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 25 1x iPhone 11 (64GB) R$500 26 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 27 1x iPhone 13 (128GB) R$1.000 28 1x iPhone 11 (64GB) R$800 29 1x iPhone 13 (128GB) R$1.000 30 1x iPhone 12 (64GB) R$800 31 1x iPhone 14 Pro (128GB) R$2.000 32 1x iPhone 11 (128GB) R$500 33 1x iPhone 12 (64GB) R$900 34 1x iPhone 11 (128GB) R$800 35 1x MacBook Pro de 16″ (M1 Max) R$7.000 45 4x iPhone 11 (64GB)

1x Adaptador de energia USB-C da Apple R$9.700 49 1x iPhone 11 (64GB) R$2.000 51 1x iPhone 11 (64GB)

1x iPhone 11 (128GB) R$2.000 52 2x iPhone 8 Plus

2x iPhone XR

1x iPhone 11 (128GB) R$1.600 53 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$9.500 54 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$9.000 57 5x iPhone 14 (128GB) R$8.200 60 5x iPhone 14 Plus (128GB) R$8.200 63 1x iPad de 9ª geração (64GB) R$4.000 64 1x iPhone XR (64GB) R$2.200 65 6x iPhone 14 (128GB) R$9.800 67 5x iPhone 14 (128GB) R$8.200 70 4x iPhone 14 (128GB)

1x iPhone 14 Plus (128GB) R$8.200 73 2x iPhone 8 Plus (64GB) R$1.800 74 2x iPhone 11 (64GB) R$2.000 77 1x iPhone 14 (128GB) R$3.200 80 1x iPhone 11 (64GB) R$2.000 88 2x iPhone 14 Plus (128GB)

3x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$7.000 89 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$7.000 90 1x iPhone 11 Pro Max (64GB)

1x adaptador de energia da Apple (5W) R$1.600 91 1x iPad de 9ª geração (64GB) R$2.100 93 1x iPhone 8 R$2.000 95 1x iPad Air de 4ª geração (64GB)

1x iPhone XR R$4.500 111 1x iPhone 12 Pro R$2.500 112 1x iPhone 13 (128GB) R$1.800 138 1x Apple Watch SE (40mm)

1x iPhone 11 (128GB) R$1.800 142 1x iPhone 12 Pro Max (256GB) R$1.800 146 1x iPhone 11 (64GB) R$1.800 149 1x iPhone 7 Plus (128GB) R$1.800 150 1x Apple Watch Series 7 (45mm)

1x iPad mini de 256GB (geração não especificada)

1x iPad Air de 64GB (geração não especificada) R$4.200 155 2x iPhone 8 R$3.300 156 1x iPhone 8 R$1.200 170 5x iPhone 12 (64GB) R$4.500 171 5x iPhone 8 Plus R$1.000 172 1x iPhone 11 (128GB) R$1.200 173 5x iPhone 8 Plus R$1.000 174 2x iPhone 13 (128GB) R$3.100 176 3x iPhone 8 Plus R$1.200 177 5x iPhone 8 Plus R$1.000 178 5x iPhone 8 Plus R$1.000 180 5x iPhone 8 Plus R$1.000 182 4x iPhone 8 Plus R$1.000

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 23 de junho, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 27/6. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 30/6, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.