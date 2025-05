Novo pacote do BundleHunt traz 45 apps para Macs com até 97% de desconto

O BundleHunt (plataforma que comercializa bundles de aplicativos) anunciou hoje a nova edição do seu tradicional pacote de aplicativos para macOS.

Publicidade

A promoção deste ano já está no ar e reúne 45 apps selecionados a dedo, com softwares que chegam a até 97% de desconto. A campanha vai até o dia 8 de julho e segue o formato que já virou marca registrada da plataforma.

Funciona assim: direto na homepage do serviço, o usuário pode escolher quantos apps quiser entre os disponíveis. Cada um tem um valor individual; a partir daí, é possível montar seu próprio pacote e só pagar pelos apps que realmente vai usar.

Entre os destaques da vez estão o PopChar, que facilita o acesso a caracteres especiais e símbolos do sistema; o Typinator, ótimo para automatizar textos repetitivos e atalhos de digitação; e o Hype, uma ferramenta de criação de animações em HTML5 sem precisar escrever código. Todos com grandes descontos!

Publicidade

O Desktop Ghost Pro, por exemplo, custa apenas US$1 (antes era US$5) e permite esconder os ícones da área de trabalho com um clique. Já o BuhoNTFS, que habilita leitura e gravação em discos NTFS no Mac, está saindo por US$3 (custava US$10).

Outros nomes que chamam atenção nesta edição incluem o SwifDoo PDF, para edição de PDFs; o Macxvideo AI, que traz recursos de edição de vídeo com inteligência artificial; o CODIJY Colorizer Pro, para colorização de fotos; o MenubarX Pro, que traz uma barra de menu personalizável; e o Text Workflow, uma boa opção para quem precisa processar textos com agilidade.

Há opções para quem trabalha com vídeo, texto, design, produtividade, limpeza de sistema e muito mais. É uma seleção variada, que pode atender desde usuários comuns até profissionais que dependem do Mac no dia a dia.

Publicidade

Todos os detalhes dos apps disponíveis, com preços e descrições, estão no site oficial da campanha. Para quem costuma aproveitar essas ofertas anuais, ou quer economizar sem abrir mão de bons softwares, esta é uma excelente oportunidade.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.