Planos do iCloud+ e do Apple One ficam até 33% mais caros no Brasil

Depois de quase dois anos sem receber qualquer reajuste no Brasil, o iCloud+ voltou a ficar mais caro no país.

Como notado pelo iHelp BR, embora os outros serviços da Maçã tenham passado ilesos por essa nova leva de aumentos, o mesmo não pode ser dito para o Apple One, que inclui o iCloud+ em sua lista de benefícios e também ficou mais caro (exceto pelo plano individual).

Eis os novos valores mensais do iCloud+:

Plano de 50GB: de R$4,90 para R$5,90 ( +20% )

( ) Plano de 200GB: de R$14,90 para R$19,90 ( +33% )

( ) Plano de 2TB: de R$49,90 para R$66,90 ( +33% )

( ) Plano de 6TB: de R$149,90 para R$199,90 ( +33% )

( ) Plano de 12TB: de R$299,90 para R$399,90 (+33%)

Agora, os valores mensais atualizados do Apple One:

Apple One Individual: R$42,90 (sem reajuste)

(sem reajuste) Apple One Familiar: de R$54,90 para R$59,90 ( +9% )

( ) Apple One Premium: de R$89,90 para R$99,90 (+11%)

Como de costume, a Maçã não disse o que motivou esses aumentos. É possível, no entanto, que isso seja uma resposta da empresa ao preço do dólar, que já passa de R$5,60 (na época do último reajuste, ele estava na casa dos R$4,75), e ao recente aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Os novos preços, que valem tanto para novos assinantes quanto para quem já paga por esses serviços, também já podem ser conferidos nas páginas oficiais do iCloud+ e do Apple One.