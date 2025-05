tvOS e watchOS também ganharão interface inspirada na do visionOS, segundo reportagem

As novidades em termos de interface que a Apple supostamente está preparando para seus sistemas operacionais poderão ser ainda maiores do que se cogitava inicialmente, abrangendo praticamente todos os sistemas operacionais com interfaces gráficas que empresa distribui atualmente.

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), o tvOS e o watchOS (além dos já citados iOS, iPadOS e macOS) também estão sendo redesenhados para adotar as novas diretrizes de design da empresa, que deverão mudar bastante em relação às atuais.

Com codinome “Solarium”, essa nova interface deverá ser o tema principal da WWDC25 e terá sua abordagem bastante inspirada no visual mais translúcido do visionOS — sistema que também deverá ganhará novidades menores, nos casos em que elas façam sentido para um headset.

Na contramão…

Mexer na interface de seus sistemas e apresentar essa reformulação como a maior novidade do ano pode ser algo arriscado para a Apple, num momento em que outras empresas focam extensivamente em recursos de inteligência artificial — um campo na qual a Maçã está evidentemente atrasada.

Nesse sentido, as novidades mais proeminentes que podemos esperar para a Apple Intelligence são uma integração com o Gemini (do Google), um recurso que usa IA para aumentar a autonomia da bateria dos iPhones — e a abertura dos modelos de IA da empresa para desenvolvedores terceiros.

A compra da startup de Jony Ive pela OpenAI, anunciada recentemente, é um sinal de que a indústria (inclusive a de hardware) está se movimentando para avançar e quebrar o paradigma atual (completamente dominado pelos smartphones) — o que é uma ameaça à Apple e ao seu bem-sucedido iPhone.

