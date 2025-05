Apple atualiza app Convites com opção de links personalizados

A Apple lançou hoje a primeira grande atualização do seu app Convites (Invites), que chegou ao público no início do ano. A novidade da versão 1.2 é a adição do bloco de link, um recurso que permite incluir URLs diretamente nos convites.

Com ele, quem organiza o evento poderá adicionar links úteis como listas de presentes, planilhas de quem vai levar o quê em um almoço colaborativo, roteiros de viagem e muito mais.

O link aparece dentro da própria interface do convite e pode ser personalizado com um título e uma descrição de até 250 caracteres. Até então, o app permitia apenas adicionar álbuns e playlists compartilhadas do Apple Music.

Agora, portanto, é possível incluir qualquer tipo de site ou documento online. Dá até para usar vários blocos de link em um mesmo convite, conectando os convidados a tudo o que eles precisam saber — sem precisar sair do app.

O Convites está disponível gratuitamente na App Store, mas é preciso ter uma assinatura do iCloud+ para criar eventos — os planos, vale lembrar, foram reajustados nesta semana no Brasil e agora começam em R$5,90 por mês.

Quem recebe o convite, no entanto, não precisa pagar nada e até pode responder facilmente, seja usando iPhone ou um dispositivo Android. A atualização mais recente já está disponível para todos os usuários na loja de apps da Maçã.