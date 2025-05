Apple e Boeing planejaram serviço de internet via satélite à la Starlink

Desde os iPhones 14 é possível, em algumas regiões do planeta, utilizar serviços de emergência via satélite — a partir de parcerias entre a Apple e empresas como a Globalstar e a Starlink. Contudo, o plano da Maçã era oferecer algo bem mais promissor, conforme detalhado em uma reportagem do The Information.

Em 2015, a Apple se juntou à Boeing para desenvolver o que foi chamado de “Project Eagle”, cujo objetivo era lançar um serviço de internet sem fio para iPhones e residências. Para isso, as empresas lançariam milhares de satélites em órbita ao redor da Terra, bem como comercializariam antenas que os usuários poderiam instalar nas suas residências para distribuir a internet.

A Apple acreditava que o plano ajudaria a proporcionar uma experiência mais direta com os consumidores — já que as operadoras de telefonia móvel eram vistas como “parceiras necessárias, mas inconvenientes”, que atrasavam a implementação de certas novidades.

De acordo com as informações, a Apple gastou US$36 milhões testando um conceito do seu projeto em uma instalação na cidade de El Segundo (no estado americano da Califórnia). O plano era lançar o serviço em 2019 — mas nunca aconteceu. Isso porque o CEO da Maçã, Tim Cook, estava preocupado que o “Project Eagle” colocasse em risco o relacionamento da companhia com o setor de telecomunicações. Desse modo, a Apple cancelou o projeto em 2016 e os funcionários/executivos envolvidos no empreendimento deixaram a empresa.

OneWeb e SOS de Emergência via satélite

Após deixar os planos com a Boeing de lado, o ex-chefe de engenharia de hardware da Apple, Dan Riccio, formou um grupo para buscar novas tecnologias sem fio que ajudassem a diferenciar os dispositivos da Apple. Em 2018, a Apple conversou com algumas empresas (como a OneWeb) para implementar um serviço de internet residencial via satélite. A provedora teria dito que o serviço custaria até US$40 bilhões — levantando preocupações semelhantes às que acabaram com o “Project Eagle”, de modo que a Maçã também não deu continuidade a esse planejamento.

O grupo então se concentrou na ideia de oferecer serviços de comunicações via satélite para iPhones em áreas remotas que ainda não eram atendidas por redes celulares convencionais, culminando no lançamento do recurso SOS de Emergência via satélite (Emergency SOS via satellite), em 2022.

Hoje, alguns funcionários e executivos da Apple questionam a viabilidade a longo prazo dos recursos de conectividade via satélite do iPhone, isso porque eles custam à Apple centenas de milhões de dólares por ano. Alguns executivos da Maçã, incluindo o chefe de software Craig Federighi e o chefe de desenvolvimento corporativo Adrian Perica, defenderam a descontinuação dos recursos com o argumento de que os clientes “são mais propensos a assinar recursos de satélite por meio de suas operadoras de telefonia móvel”.

Além disso, ex-funcionários da Apple que trabalharam no projeto dizem que a rede da Globalstar já está desatualizada, lenta e limitada em comparação com a da SpaceX, e que ela continuará assim pelos próximos anos.

Apple negou parceria com Elon Musk

Por falar na SpaceX, companhia comandada pelo bilionário Elon Musk, a reportagem afirma que, quando o executivo soube que a Apple planejava anunciar um recurso de conectividade via satélite em parceria com a Globalstar, ele propôs que sua empresa fornecesse exclusivamente essa conectividade para iPhones por um período de 18 meses, por um custo inicial de US$5 bilhões. Depois disso, a Apple pagaria à SpaceX US$1 bilhão por ano pelo serviço Starlink.

Na época, Musk deu à Apple até 72 horas para ela se decidir; caso contrário, ele anunciaria um recurso de satélite semelhante, compatível com iPhones. A Apple rejeitou a proposta e, duas semanas antes do anúncio do iPhone 14, a SpaceX revelou uma parceria com a T-Mobile que permitia que usuários de smartphones enviassem e recebessem mensagens de texto em áreas sem sinal usando a rede da Starlink.

A série de disputas sobre conectividade via satélite aumentou a animosidade entre Musk e a Apple, que travam uma batalha na justiça relacionada à tecnologia, além de discordarem em outros pontos, a exemplo da política da App Store.

