Apple Watch terá desafio para o Dia Mundial da Corrida de 2025

A Apple está seguindo com a tradição criada no ano passado e acaba de revelar o próximo desafio do Apple Watch — que ocorrerá no dia 4 de junho para celebrar o Global Running Day (Dia Mundial da Corrida, em português) de 2025.

Publicidade

Para completá-lo, basta registrar um treino de corrida de pelo menos cinco quilômetros em seu Apple Watch na data em questão. O treino pode ser feito pelo app Exercício (Workout), da Apple, ou por qualquer outro software que contabilize essa categoria no aplicativo Saúde (Health) do iOS.

Vamos correr juntos. No dia 4 de junho, registre um treino de corrida e corra pelo menos 5KM para ganhar esta medalha especial. Registre-o com qualquer aplicativo que adicione treinos ao Saúde.

Como prêmio, os usuários que concluírem com êxito o desafio ganharão um distintivo (badge) no app Fitness e adesivos animados de atividades físicas (vistos acima) os quais podem ser utilizados no iMessage e no FaceTime.

Quem aí já está se aquecendo? 🏃

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors