CleanShot 4.8 chega com novas opções de personalização, capturas com rolagem na horizontal e mais

Um ano após a sua última grande atualização, o CleanShot — um dos principais utilitários para capturas de tela no macOS — chegou a hoje à versão 4.8, que introduz uma série de ferramentas pontuais que, no todo, prometem tornar o aplicativo ainda mais robusto.

Para início de conversa, foi adicionado um novo seletor de cores que deixa você salvar cores personalizadas para depois, incluindo aquelas que foram escolhidas com a ajuda do conta-gotas.

Usuários do CleanShot sabem que, com o utilitário, é possível realizar capturas de tela de janelas que contam com o protetor de tela do macOS de fundo, dando um toque mais profissional às imagens. Agora, no entanto, é possível não só remover essa imagem de fundo, mas também substituí-la por outras artes e adicionar filtros a qualquer momento diretamente do editor do app, mesmo após a screenshot já tiver sido feita.

Em seguida, temos uma nova ferramenta de captura com rolagem na horizontal que, como seu próprio nome indica, faz o scroll da tela no modo paisagem para gerar uma imagem que abrange todo o conteúdo da tela, mesmo que ele não esteja visível por completo. Além disso, agora também é possível dividir esse tipo de captura em múltiplas páginas para impressão.

A atualização também deu destaque para as opções de rotacionar e espelhar capturas de tela na ferramenta de recorte, bem como passou a permitir que o usuário combine múltiplas screenshots em uma única imagem apenas arrastando-as para a visualização de uma captura recém-feita.

A ferramenta de captura de texto (OCR), por sua vez, consegue detectar automaticamente o idioma das screenshots (incluindo agora o árabe), que também trazem um suporte aprimorado a imagens nos formatos WebP e HEIC.

Outras novidades incluem a capacidade de copiar uma imagem do Annotate ou do Quick Access Overlay sem fechá-la e exibir opções avançadas de upload de arquivo ao segurar a tecla ⌥ option , novos atalhos de teclado, etc. As novidades do CleanShot 4.8 podem ser conferidas com mais detalhes no vídeo acima, que também traz um changelog.

O app sai por uma compra vitalícia de US$30 no seu site oficial, com direito a reembolso do dinheiro pago em até 30 dias de uso.