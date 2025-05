Como colocar um atalho para a impressora no Dock do Mac

O processo de adicionar uma impressora no seu Mac é muito simples — assim como o de realizar as impressões de documentos.

Caso queira acessá-la de um jeito ainda mais fácil no seu computador, a Apple permite adicionar um ícone dela no Dock do macOS. Além de clicar para acessá-la, é possível arrastar arquivos (como documentos PDF ou arquivos de imagem) sobre o ícone para realizar a impressão.

Confira como fazer isso! 🖨️

Abra o app Central de Impressão (ele fica dentro da pasta /Aplicativos/Utilitários/ ); Clique em cima da impressora desejada, na barra lateral (caso tenha mais de uma); Na barra de menus, vá até Impressora » Adicionar ao Dock.

Quando quiser remover o ícone do Dock, clique com o botão direito do mouse em cima dele e vá até Opções » Remover do Dock ou clique e arraste-o para fora (distante do Dock).

Já conhecia essa dica? 😊