Em mais uma expansão, Tap to Pay chega a oito novos países da Europa

O Tap to Pay, recurso da Apple o qual permite que iPhones recebam pagamentos por aproximação, acaba de ganhar mais uma expansão, chegando a nada menos que oito novos países na Europa.

De acordo com a Maçã e a Adyen, a partir de hoje, usuários na Bélgica, no Chipre, na Croácia, na Dinamarca, na Grécia, na Islândia, em Luxemburgo e em Malta já estão aptos para usar o recurso.

A Apple já firmou parceria com as seguintes operadoras de cartões nesses países:

Bélgica : Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva e Worldline.

: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva e Worldline. Chipre : Adyen, Revolut, SumUp, Viva e Worldline.

: Adyen, Revolut, SumUp, Viva e Worldline. Croácia : Adyen, Viva e Worldline.

: Adyen, Viva e Worldline. Dinamarca : Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, Viva e PayPal (em breve).

: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, Viva e PayPal (em breve). Grécia : myPOS, Viva, Worldline e NBG Pay (em breve).

: myPOS, Viva, Worldline e NBG Pay (em breve). Islândia : Adyen, Rapyd, Revolut e Teya (em breve).

: Adyen, Rapyd, Revolut e Teya (em breve). Luxemburgo : Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva e Worldline.

: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva e Worldline. Malta: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp e Viva.

Com isso, comerciantes ou prestadores de serviço podem usar o NFC do iPhone para aceitar pagamentos por crédito ou débito de seus clientes, sem a necessidade de hardware adicional.

Embora o recebimento esteja restrito aos iPhones, podem pagar com Tap to Pay tanto donos de cartões físicos quanto usuários de carteiras digitais em dispositivos como smartphones e smartwatches.

O recurso suporta as principais redes de pagamento (como American Express, Discover, Mastercard e Visa), bem como o Bancontact (na Bélgica) e o Dankort (na Dinamarca).

Essa, vale destacar, foi a segunda grande expansão do Tap to Pay na Europa neste ano. Em março, o recurso chegou a Portugal e outros oito países no continente.

