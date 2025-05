iOS 19 poderá permitir transferência de eSIM do iPhone para um Android

Transferir um eSIM entre iPhones já é possível há algum tempo, e o próximo avanço é que isso também seja possível entre sistemas diferentes. Nesse sentido, o Android Authority encontrou indícios de que a Apple está trabalhando em um recurso para o iOS 19 que permitirá transferir o eSIM de um iPhone para um Android.

As pistas foram vistas em códigos do aplicativo Gerenciamento de chip, do Google, rodando na beta do Android 16 QPR1, lançada na semana passada. Esse aplicativo, disponível em vários dispositivos Android, permite transferir eSIMs entre celulares com o sistema operacional.

Os códigos sugerem que o iOS 19 adicionará uma nova opção “Transferir para Android”, acessível em Ajustes » Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone. Lá, poderá haver um botão “Outras Opções” que permitiria aos usuários iniciar a transferência sem fio do eSIM do iPhone para o celular Android.

A possibilidade de que isso venha com o próximo sistema operacional da Apple também é sugerida nos códigos, os quais indicam que, se os dois dispositivos não conseguirem se conectar, pode ser porque o iPhone não esteja “executando o iOS 19 ou posterior”.

Ainda não consegue se conectar sem fio? Certifique-se de que seu outro dispositivo esteja executando o iOS 19 ou versões posteriores.

Ainda de acordo com o Android Authority, pode ser que o Google também esteja trabalhando em um recurso recíproco que facilitaria a transferência de dados de um usuário Android para um ‌iPhone‌.

