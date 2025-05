iPhone poderá ter câmera principal de 200 megapixels

A cada nova geração de iPhone lançada, a Apple anuncia alguma novidade em relação às câmeras — sejam elas pequenas ou grandes. Não faz tanto tempo assim, inclusive, que a companhia adotou sensores de 48 megapixels, mas parece que outro grande salto está a caminho.

De acordo com informações do leaker conhecido como Digital Chat Station, a Apple implementará um sensor de 200MP na câmera principal de um futuro iPhone. Ele não citou nenhum modelo específico, então não se sabe quando a mudança ocorrerá — e nem em qual possível modelo.

Se for no próximo ano, talvez o famigerado iPhone dobrável seja o modelo em questão — já que ele será posicionado em uma categoria ainda mais avançada em relação às demais versões. Se for ainda depois, talvez a mudança venha com o iPhone comemorativo de 20 anos, que deverá ser lançado em 2027.

A Apple tem sido lenta em introduzir mudanças de megapixels no iPhone há anos — a Samsung, por exemplo, já oferece câmeras de 200MP em seus smartphones desde 2023, com o Galaxy S23 Ultra.

Neste ano, novas melhorias na câmera são esperadas para a linha “iPhone 17”, como uma câmera frontal atualizada de 24MP e uma lente telefoto de 48MP nos modelos Pro.

via Cult of Mac