WhatsApp enfim lança versão nativa do seu app para iPad!

Pouco menos de dois anos após liberar a beta do seu aplicativo para iPad e depois de uma discreta pista, o WhatsApp finalmente anunciou hoje o lançamento da versão oficial para todos os usuários!

A promessa de um app nativo para iPad foi feita ainda antes, em agosto de 2021, com a chegada da nova versão do suporte para vários dispositivos. Vale notar que o mensageiro já possui um app otimizado para macOS há alguns anos.

O WhatsApp para iPad oferece todos os principais recursos disponíveis na versão para iOS, incluindo a capacidade de realizar chamadas (de áudio/vídeo) individuais e em grupo, publicar/visualizar Status, bem como acompanhar e assinar novos Canais e, ainda, definir um tema customizado para conversas.

Ele também é compatível com recursos exclusivos do iPadOS, como o Organizador Visual (Stage Manager), a Split View e o Slide Over, além de funcionar com o Magic Keyboard e o Apple Pencil.

Para adicionar sua conta ao WhatsApp no iPad, basta baixá-lo na App Store e, no seu dispositivo principal, escanear o código QR (a partir de Configurações » Dispositivos conectados » Conectar dispositivos) exibido durante a configuração inicial do app no tablet.

Agora sim podemos dizer: finalmente! 🙌🏼