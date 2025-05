App da Tesla agora mostra status de recarga nas Atividades ao Vivo do iOS

A Tesla atualizou seu aplicativo para iOS com suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities), permitindo que usuários visualizem o status de recarga do seu veículo em tempo real na Tela Bloqueada e na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) em iPhones compatíveis.

A Atividade ao Vivo será exibida automaticamente assim que o veículo for conectado a um ponto de recarga, conforme demonstrado por um usuário no X (antigo Twitter).

New Supercharger Live Activity Demo! pic.twitter.com/oCJPW2P7AY — Arthur | Tesla FSD News (@ArthurFromX) May 28, 2025 Nova demo da Atividade ao Vivo do Supercharger!

Na Tela Bloqueada, você pode visualizar a porcentagem atual da bateria do seu veículo, o tempo restante para a recarga ser concluída, a potência de carregamento, entre outros. Na Ilha Dinâmica, você também pode visualizar o tempo de carregamento restante rapidamente.

A Tesla também planeja estender o suporte às Atividades ao Vivo com o seu serviço de robotaxi, previsto para ser lançado no próximo mês no Texas (Estados Unidos). Com isso, o aplicativo fornecerá atualizações como aproximação do veículo, duração da viagem e notificações de chegada, tudo sem a necessidade de abrir o aplicativo.

Para acessar o novo recurso, é necessário estar rodando minimamente o iOS 17.2 ou superior. A atualização já está disponível na App Store — exceto no Brasil, onde o app da Tesla não é distribuído.

via Drive Tesla Canada