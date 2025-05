Apple expande o programa Self Service Repair para incluir iPads

A Apple anunciou hoje que o seu programa de reparos independentes, o Self Service Repair, agora inclui também manuais, peças genuínas, softwares de diagnóstico e ferramentas para iPads, permitindo que donos dos tablets da Maçã consertem seus dispositivos sem precisar levá-los a uma assistência técnica autorizada da empresa.

Essa expansão começará amanhã e, por ora, incluirá recursos para o iPad Air (M2 ou mais recente), o iPad Pro (M4), o iPad mini (A17 Pro) e o iPad (A16). Entre as peças disponíveis para esses modelos, estão telas, baterias, câmeras e portas externas de carregamento.

Na Apple, nosso objetivo é criar os melhores produtos do mundo, que durem o máximo possível. Com o anúncio de hoje, estamos animados para expandir nossos serviços de reparo para mais clientes, permitindo que eles prolonguem ainda mais a vida útil de seus produtos — tudo isso sem comprometer a segurança ou a privacidade. —Brian Naumann, vice-presidente do AppleCare.

A Apple aproveitou a ocasião para divulgar também mais detalhes do recém-lançado programa Genuine Parts Distributor, que torna mais fácil para assistências técnicas que não possuem uma relação com a Apple conduzir reparos em aparelhos da empresa com peças genuínas e ferramentas adequadas.

Lançado em 2022 em resposta aos vários movimentos pelo direito ao reparo em todo o planeta, o Self Service Repair suporta agora, de acordo com a Apple, um total de 65 dispositivos, incluindo o recém-lançado iPhone 16e. Em breve, o serviço deverá ser expandido para o Canadá, que se tornará o 34º país a contar com o serviço (infelizmente, o Brasil ainda está de fora dessa lista).

