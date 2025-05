Apple não repassará custo de tarifas para os consumidores, acredita conselheiro de Trump

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, falou um pouco mais ontem sobre a nova ameaça de taxação feita pelo presidente Donald Trump à Apple, tendo dito desta vez que o governo do país não deseja prejudicar a Big Tech.

Caso você esteja por fora desse assunto, na última sexta-feira (23/5) Trump disse, em um post na sua rede Truth Social, que planeja taxar a gigante de Cupertino em 25% caso ela continue a fabricar iPhones fora dos EUA. Esse movimento, é claro, faz parte dos esforços do mandatário para obrigar empresas como a Maçã a levar suas linhas de produção para o país norte-americano — algo considerado inviável por muitos especialistas.

Essa taxa — que, segundo o mandatário, entrará em vigor no “final de junho” —, vale notar, se somaria às outras tarifas anunciadas pelos EUA nas últimas semanas, deixando a Apple ainda mais próxima de promover um aumento nos preços de iPhones — lembrando que o CEO da empresa, Tim Cook, já disse que ela deverá gastar US$900 milhões com tarifas apenas no atual trimestre.

Em uma entrevista à CNBC, Hassett minimizou o impacto dessa nova taxa e disse acreditar que a empresa não irá repassá-la para os consumidores, citando a suposta capacidade da cadeia de fornecimento da empresa de se adaptar a mudanças nos custos de fabricação:

Se você acha que a Apple tem uma fábrica em algum lugar que produz um número definido de iPhones e precisa vendê-los não importa o que aconteça, então a Apple arcará com essas tarifas, não os consumidores, porque é uma oferta elástica.

A fala do diretor pode ser interpretada como uma defesa da atual estratégia do governo Trump, que, além de aplicar essas tarifas, tem pressionado publicamente empresas dos EUA a não repassá-las para os consumidores.

O exemplo mais emblemático disso talvez seja o da rede de supermercados Walmart, a qual chegou a anunciar no início do mês que iria aumentar o preço de produtos nas suas lojas, mas viu o presidente estadunidense dizer em resposta (também em um post na Truth Social) para ela “ENGOLIR AS TARIFAS”.

As ações da Apple, inclusive, fecharam o dia de ontem com uma alta de 2%. A empresa, como esperado, não comentou as declarações de Hassett.