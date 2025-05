Apple TV+: “Smoke”, série com Taron Egerton, ganha trailer oficial

O Apple TV+ acaba de liberar o trailer oficial de “Cortina de Fumaça” (“Smoke”), sua nova série protagonizada e produzida por Taron Egerton.

Publicidade

Criada por Dennis Lehane, a produção está marcada para estrear no catálogo do serviço da Maçã em 27 de junho (uma sexta-feira) e acompanha uma detetive problemática (Jurnee Smollett) e um enigmático investigador de incêndios criminosos (Egerton) na busca por pistas que poderão levá-los a dois incendiários em série.

Veja o trailer a seguir:

A Apple Brasil também disponibilizou uma versão do trailer dublada em português. Confira-a:

Inspirada no aclamado podcast “Firebug” da truth.media, a série também conta em seu elenco com nomes como Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear e John Leguizamo.

Lehane, Egerton, Richard Plepler, Bradley Thomas, Dan Friedkin, Kari Skogland, Joe Chappelle, Jane Bartelme, Kary Antholis e Marc Smerling atuam como produtores executivos. Skogland e Chappelle também dirigirão os episódios da série, ao lado de Jim McKay.

Os dois primeiros episódios (de nove) de “Smoke” serão liberados na estreia, enquanto os demais serão disponibilizados individualmente, toda sexta-feira, até 8 de agosto.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.