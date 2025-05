Arc será “abandonado” e empresa focará em novo navegador de IA

Até pouco tempo atrás um dos navegadores mais badalados do mercado, o Arc não é mais o foco da The Browser Company, a empresa responsável pelo seu desenvolvimento.

O anúncio do “fim” do browser foi feito na última terça-feira (26/5) por meio de um comunicado no site oficial da companhia, que passará a redirecionar os seus esforços para o Dia, o seu navegador focado em inteligência artificial anunciado no fim de 2024 (e que ainda está em fase alpha).

De acordo com o CEO da The Browser Company, Josh Miller, a abordagem pouco tradicional do Arc, embora considerada por muitos como o seu principal diferencial, fez com que muitas pessoas abandonassem o navegador depois de um tempo, tornando-o em uma espécie de opção para “fanáticos”.

Depois de alguns anos construindo e distribuindo o Arc, começamos a nos deparar com o que chamamos de problema do “imposto da novidade”. Muitas pessoas adoravam o Arc — se você está aqui, pode ser uma delas — e nos beneficiamos de um crescimento orgânico e consistente desde o primeiro dia. Mas, para a maioria das pessoas, o Arc era simplesmente diferente demais, com muitas coisas novas para aprender e poucas recompensas.

O Dia, por outro lado, estaria muito mais bem posicionado para o futuro da internet — que, ainda segundo Miller, será dominado por chatbots de IA, e não mais por navegadores tradicionais (embora o executivo acredite que eles ainda terão certo valor).

Com uma pegada mais simples, o novo browser também tem apresentado números mais empolgantes que seu antecessor, já que seus principais recursos têm sido utilizados por uma porcentagem maior de usuários em comparação com o Arc — detalhe que, de acordo com a The Browser Company, evidencia ainda mais a sua complexidade acentuada.

De acordo com o executivo, a empresa até considerou vender o Arc ou transformá-lo em um navegador de código aberto. No entanto, como ele é baseado em um kit de desenvolvimento de software (SDK, na sigla em inglês) proprietário que, segundo Miller, ainda é de grande importância para os negócios da empresa, essas opções não são — pelo menos por enquanto — consideradas viáveis.

Ainda segundo a sua desenvolvedora, embora não ganhará mais novos recursos, o Arc continuará recebendo atualizações com correções de bugs e melhorias de segurança/desempenho, o que lhe provavelmente lhe garantirá uma sobrevida. O mesmo também vale para o Arc Search, app da empresa para iOS que, curiosamente, também tem um foco em IA.

via TechCrunch