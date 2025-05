Astropad lança nova versão do seu kit Rock Paper Pencil para iPads

A Astropad apresentou hoje a terceira geração do seu kit Rock Paper Pencil, o qual inclui uma película protetora de tela nano-texture para o iPad e uma ponta especialmente projetada para o Apple Pencil.

Publicidade

A versão mais recente do combo possui uma película NanoCling reprojetada, mais fina e com textura de papel, proporcionando uma sensação mais próxima da de escrever sobre uma pilha de papel — e não apenas uma única folha. Na prática, a sensação ao escrever é mais suave. A Astropad também aprimorou a durabilidade da película com um novo revestimento, que agora resiste ao desgaste três vezes melhor do que antes.

Já para o ‌Apple Pencil‌, a Astropad projetou uma ponta de aço inoxidável que não se desgasta nem lasca com o tempo, ao contrário da versão anterior com núcleo de liga de cobre. O tamanho da ponta também foi aumentado de 0,75mm para 1mm, proporcionando menos atrito e maior durabilidade.

A Astropad está realizando uma promoção de lançamento da nova versão do Rock Paper Pencil, na qual é possível obter US$20 de volta ao compartilhar um vídeo substituindo o seu protetor de tela antigo pelo novo. A promoção é válida para compras feitas diretamente pela Astropad até a próxima sexta-feira (30/5).

Publicidade

A nova versão do Rock Paper Pencil está disponível por US$38 no site da Astropad e é compatível com as últimas gerações dos iPads mini, Air e Pro, além do modelo de entrada.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar Apple Pencil Pro de Apple Preço à vista: R$1.349,10

Preço parcelado: R$1.499,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (USB-C) de Apple Preço à vista: R$809,10

Preço parcelado: R$899,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (2ª geração) de Apple Preço à vista: R$1.349,10

Preço parcelado: R$1.499,00 em até 12x

Comprar Apple Pencil (1ª geração) de Apple Preço à vista: R$1.099,00

Preço parcelado: R$989,10 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors