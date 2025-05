Como traduzir uma mensagem no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O app Mensagens (Messages) permite conversar com todos os seus contatos que tenham dispositivos da Apple — usando, é claro, a rede iMessage.

Se você costuma usá-lo com frequência, uma dica bem bacana possibilita traduzir alguma mensagem de texto recebida sem nem precisar sair do app.

Confira, a seguir, como proceder! 💬

Abra o Mensagens no seu iPhone, iPad ou Mac. Enquanto estiver na conversa, mantenha o toque em cima do trecho desejado e toque na setinha lateral até achar a opção “Traduzir”.

No macOS, vale observar, será preciso clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Traduzir”.