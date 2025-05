Como usar o app Traduzir para conversar com um estrangeiro [iPhone e iPad]

O aplicativo Traduzir (Translate) da Apple está disponível há vários anos nos iPhones, iPads e Apple Watches. O objetivo dele é que você aprenda o significado de palavras em inúmeros idiomas e possa facilitar conversas com pessoas que falam outras línguas.

Publicidade

Falando em conversas, a Apple possibilita usar um modo bem interessante para quem está de frente com outra pessoa que fala um idioma diferente. Batizado de “Face a Face”, ele permite que cada pessoa veja a conversa do lado em que se encontra — sem precisar girar o telefone ou tablet.

Veja como usá-lo! 😉

Com o app Traduzir aberto, toque na aba “Conversa” para escolher os idiomas, digitar ou usar a sua voz para falar uma palavra ou frase. Em seguida, selecione o botão “Ver” (no canto superior esquerdo) e escolha “Face a Face”.

Com isso, você e a outra pessoa poderão ver as traduções e realizar novas tocando no ícone de microfone em seus respectivos lados.