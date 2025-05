Crítica considera “A Fonte da Juventude” um dos piores filmes do Apple TV+

O novo filme do Apple TV+, “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”), dirigido por Guy Ritchie e estrelado por John Krasinski e Natalie Portman, chegou à plataforma na sexta-feira passada cercado de expectativa, mas acabou frustrando muitos.

Nos últimos dias, tanto a crítica quanto o público não perdoaram: o filme foi chamado de “sonolento”, “sem graça” e uma verdadeira “oportunidade desperdiçada”. Apesar do nome de peso na direção e de um elenco estrelado, o longa não conseguiu convencer.

Os principais problemas apontados vão desde um roteiro raso e pouco inspirado até atuações questionáveis e diálogos que soam artificiais. Dan Barrett, do site Always Be Watching, contou que quase dormiu enquanto assistia e chamou o filme de uma das poucas produções realmente sem sal da carreira de Ritchie.

Ele ainda comparou Krasinski a uma “versão genérica do Ryan Reynolds” e disse que a personagem de Portman é tão sem profundidade que parece estar ali só pra cumprir tabela.

Ontem à noite, minha esposa me acordou três vezes no sofá entre 20h e 22h30. Havia dois motivos principais para a minha luta pra ficar acordado: Um aquecedor bem quentinho. Eu estava assistindo ao novo filme do Apple TV+, “A Fonte da Juventude”. Ela até sugeriu: “Por que você não vai pra cama logo?”, mas eu insisti em assistir até o fim. Pelo visto, eu realmente não valorizo o meu tempo.

Alex Harrison, do Screen Rant, reforçou a crítica, dizendo que Krasinski não entrega o carisma que o papel pede e que os diálogos, muitas vezes, são difíceis de engolir.

O roteiro parece ter sido escrito com um dicionário de sinônimos aberto do lado, e o ritmo das falas também é totalmente fora de compasso. O que talvez fosse pra soar como uma troca de intelecto divertida acaba soando forçado e artificial. Fica claro que o diretor, a maior parte do elenco (ou ambos) não souberam lidar bem com o texto.

Já Akash Deshpande, para o High on Films, foi mais direto: achou os diálogos praticamente insuportáveis e lamentou que uma atriz como Portman tenha sido reduzida a uma peça de apoio para explicar a história.

O resultado nas avaliações

O resultado disso tudo aparece nos números: no Rotten Tomatoes, o filme amarga só 39% de aprovação da crítica e 42% do público. Essa a pior nota de um filme original da Apple até agora, segundo Andy Meek, do Boy Genius Report.

Muitos críticos veem “A Fonte da Juventude” como mais um exemplo do tropeço da Maçã — quem aí se lembra de “Argylle”? A plataforma tem investido pesado em estrelas, mas os resultados variam entre o esquecível e o apenas mediano. Enquanto isso, suas séries continuam se destacando muito mais.

Alguns chegaram a dizer que o filme tenta emular a vibe de aventuras como “Indiana Jones” ou “A Lenda do Tesouro Perdido” (“National Treasure”), mas falha em praticamente tudo: “não faz nada, não tem nada, não entrega nada e não diz nada”, resumiu um espectador.

Apesar de algumas cenas de ação bem feitas e do visual caprichado, o sentimento predominante é de decepção. A tal “aventura épica” ficou só na promessa, e “A Fonte da Juventude” virou sinônimo de tédio com cara de blockbuster.

