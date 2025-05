Desenvolvedores do app Atalhos preparam agente de IA para o macOS

Na WWDC24, quando a Apple anunciou a reformulação na Siri, parecia que finalmente teríamos os sistemas da empresa mais profundamente integrados com recursos de inteligência artificial (IA), com a capacidade da assistente de entender melhor contextos para realizar ações cotidianas.

Publicidade

O conhecido atraso na chegada dessa versão reformulada, no entanto, faz com que ainda dependamos de aplicativos de terceiros para tarefas que poderiam facilmente ser realizadas nativamente no sistema — afinal, sabe-se lá quando a Apple conseguirá resolver esse déficit evidente.

Um dos aplicativos que prometem preencher essa lacuna é o Sky, um futuro software desenvolvido por Ari Weinstein e Conrad Kramer. Caso o nome não seja familiar, tratam-se dos mesmos criadores do antigo Workflow — software que foi adquirido pela Apple e transformado no atual Atalhos (Shortcuts).

Fora da Apple há dois anos, eles planejam lançar o software como um verdadeiro assistente alimentado por modelos de inteligência artificial que tem acesso ao que está acontecendo em qualquer janela do sistema e consegue executar ações ou responder rapidamente a perguntas sobre elas.

Como mostra um vídeo de demonstração do projeto, o Sky poderá fazer coisas como adicionar eventos completos no Calendário (Calendar) ou até mesmo usar o aplicativo de mapas para pesquisar por determinado local a partir do conteúdo capturado em apps como o Mensagens (Messages).

Publicidade

Outra coisa bastante interessante (notada pelo MacStories, que já testou o aplicativo, atualmente em fase alfa) é a integração com o Finder, a qual viabiliza ações como organizar uma pasta ou até mesmo criar uma nova ou apagar arquivos com base em determinado comando enviado.

Além disso, caso você seja desenvolvedor ou tenha alguma familiaridade com código, o Sky também permite que usuários criem suas próprias ferramentas e as usem como recursos nativos no app. Por padrão, ele funciona com base em modelos como o GPT 4.1 ou Claude, mas sem modelos de raciocínio.

Sendo desenvolvido já há dois anos, o aplicativo deverá ser lançado ainda em 2025 para todos os usuários. Caso você queira ser um dos primeiros a utilizá-lo, há uma lista de espera disponível em seu site oficial.