Firefox 139 inclui prévias de links por meio de IA, wallpapers personalizados e mais

A Mozilla anunciou nesta semana o lançamento da versão 139 do Firefox, com novas funções e recursos — incluindo o uso de IA para fornecer a pré-visualização de um link com um resumo do seu conteúdo.

Publicidade

A função chamada de Link Previews (Prévias de Link, na tradução direta) está sendo implementada como recurso experimental no navegador e pode ser ativada pelo Firefox Labs, nas configurações. Uma vez habilitada, a inteligência artificial no navegador gera o resumo dos links em um pequeno popup por meio do atalho ⌥ option ⇧ shift .

Outro recurso interessante implementado na atualização é o de personalização dos wallpapers nas abas do navegador, que também pode ser ativado por meio do Firefox Labs.

A nova forma de customização permite que os usuários façam o upload das suas próprias imagens como papel de parede em novas abas. Cores sólidas personalizadas e uma nova categoria de papel de parede “Celestial” também podem ser configurados como planos de fundo.

Por fim, a função de tradução de páginas inteiras — já há muito solicitada pelos usuários — está disponível nas páginas de extensão do Firefox cuja URL começa com moz-extension:// .

Além das novas funcionalidades, diversas correções de segurança e bugs foram feitas, bem como melhorias na transparência das imagens PNG e no desempenho de upload do HTTP/3. Mais detalhes sobre a atualização podem ser conferidos nessa página.

O Firefox será atualizado para a versão 139 automaticamente na maioria dos dispositivos dentro dos próximos dias. A versão para macOS pode ser baixada gratuitamente nessa página, enquanto o download da versão para iOS pode feito na App Store.