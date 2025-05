Google Fotos faz 10 anos e tem editor reformulado com novidades de IA

Em comemoração ao aniversário de dez anos do Google Fotos, lançado nesta data em 2015, a gigante de Mountain View compartilhou em seu blog dez dicas, truques e ferramentas do app — incluindo algumas novidades, como o lançamento de um editor reformulado.

O novo editor de fotos utiliza recursos de IA para unir sugestões e ferramentas de edição, tornando funções como o Reimagine e o Enquadramento Automático — antes disponíveis apenas em dispositivos Pixel — acessíveis para mais usuários.

O Reimagine utiliza IA generativa para transformar e substituir detalhes das suas fotos de acordo com comandos de texto, podendo alterar ou remover objetos de fundo, por exemplo. Já o Enquadramento Automático pode lhe ajudar com sugestões de diferentes maneiras de enquadrar a sua foto, com cortes, ângulos e zoom.

Aliados, os dois recursos prometem transformar o editor do Google Fotos em uma poderosa ferramenta, combinando efeitos de IA como nitidez de imagem e remoção de objetos. Eles podem ser acessados na opção AI Enhance (“Aprimoramento de IA”), posicionada ao lado de outros controles ao editar suas fotos, como brilho e contraste.

Estamos lançando um novo editor que oferece sugestões úteis e reúne todas as nossas poderosas ferramentas de edição em um só lugar. Você pode usar sugestões com tecnologia de IA que combinam vários efeitos para edições rápidas em uma variedade de opções personalizadas, ou pode tocar em partes específicas de uma imagem para obter ferramentas sugeridas para editar aquela área.

Outra novidade divulgada pelo Google Fotos foi a possibilidade de compartilhar álbuns instantaneamente por meio de códigos QR. O app permitirá a geração de um código que pode ser facilmente escaneado para acessar o álbum completo, tornando seu compartilhamento ainda mais simples.

A partir de agora, você pode gerar um código QR para facilitar o acesso ao álbum com pessoas próximas ou imprimi-lo para eventos em grupo. Qualquer pessoa pode simplesmente escanear o código e visualizar ou adicionar fotos.

A implementação das novidades no editor começará em dispositivos Android a partir do mês que vem, e segundo o Google chegará ao iOS ainda este ano.

