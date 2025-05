iPhone 16 foi o smartphone mais vendido globalmente no 1º trimestre de 2025

A Counterpoint Research divulgou hoje seu tradicional relatório com os dados sobre o mercado de smartphones, agora referentes ao primeiro trimestre de 2025. Neste ano, o iPhone 16 base liderou o ranking, após alguns anos sem aparecer no topo (se considerarmos o mesmo período).

Segundo a empresa, o iPhone 16 teve um bom desempenho no Oriente Médio, na África (MEA) e no Japão — onde o crescimento das vendas de um iPhone base bateu recorde, muito impulsionado por uma melhoria nas condições econômicas do país e no fornecimento de subsídios locais.

Logo atrás do iPhone 16, como de tradição, vieram outros três aparelhos da Apple: o iPhone 16 Pro Max (2º lugar) , o iPhone 16 Pro (3º) e o iPhone 15 (4º). O iPhone 16 Plus, modelo que deverá ser descontinuado este ano, completa o quinteto de smartphones da empresa aparecendo na 10ª colocação.

Além da Apple, a Samsung emplacou quatro aparelhos no Top 10 — especialmente modelos mais básicos, com exceção do Galaxy S25 Ultra (em 7º). O destaque neste trimestre foi a presença da Xiaomi, fabricante que foi representada pelo Redmi 14C 4G (8ª posição no ranking).

A Counterpoint também destacou que o iPhone 16e (que foi lançado no finalzinho do trimestre) teve um forte desempenho em sua estreia, ficando em 6º lugar nas vendas no mês de março. É esperado que ele apresente um desempenho superior ao do iPhone SE em futuros rankings.

