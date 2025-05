Microsoft inicia os testes do Copilot for Gaming no app Xbox para iOS

A Microsoft começou a lançar a versão beta do Copilot for Gaming no aplicativo Xbox para iOS e Android. A versão inicial permite que o assistente responda perguntas sobre os jogos do seu interesse, forneça links para mais informações e se comunique com base na sua conta, histórico de jogo, conquistas e muito mais.

Publicidade

Por exemplo, você pode perguntar algo do tipo: “Qual é o meu gamerscore e você pode me dar algumas dicas para aumentá-lo?” ou “Eu adoro filmes de terror. Alguma sugestão de jogo que eu deveria jogar?”. Quanto a pergunta for sobre seu histórico de jogo, você pode questionar algo como: “Qual foi a última conquista que eu obtive em Starfield?”

Ao fazer uma pergunta ao Copilot, ele analisa a atividade do jogador no Xbox, além de informações públicas do Bing, para formular uma resposta. A Microsoft afirma estar trabalhando para adicionar mais personalização e assistência de jogo mais completa ao Copilot for Gaming no futuro.

A versão beta do Copilot for Gaming está disponível em inglês para jogadores com 18 anos ou mais no Brasil e em vários outros países [PDF]. A Microsoft planeja expandir os testes para mais idiomas e regiões posteriormente.

via The Verge