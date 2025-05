Novo update do Logic Pro (Mac e iPad) promete flexibilizar produção musical no app

A Apple anunciou hoje uma nova atualização para o Logic Pro, seu aplicativo de produção musical voltado para profissionais. Disponível tanto no Mac quando no iPad, ela introduz recursos que deverão facilitar principalmente a criação de batidas de hip-hop e faixas de música eletrônica.

A primeira novidade da vez, chamada Stem Splitter, extrai mais detalhes de gravações e demos antigas, além permitir separar guitarras e pianos com a ajuda de predefinições em stems, que agora contam com variações como acapella, instrumental, instrumental com vocais e mais. Além disso, há também um novo recurso de submixagem que facilita a exportação de apenas certas partes do áudio, facilitando a remoção de vocais para criar uma faixa instrumental, por exemplo.

O novo recurso Flashback Capture, por sua vez, promete ser um verdadeiro salva-vidas, à medida que permite recuperar performances de MIDI e de áudio passadas que não foram gravadas — tudo com a ajuda de um simples comando de teclado ou de um botão na barra de controle. Também é possível usar o modo Cycle para realizar improvisos com múltiplos takes, os quais serão organizados automaticamente em pastas pelo Flashback Capture.

A Apple também adicionou novos pacotes de sons com mais de 400 loops dinâmicos de drum-and-bass, além de novos kits de bateria e uma grade personalizada de Live Loops.

E por falar em pacotes de sons, usuários do Logic Pro no Mac também poderão notar dois novos pacotes extras: Magnetic Imperfections e Tosin Abasi. Enquanto o primeiro traz “uma textura original que captura a essência crua e rústica das fitas analógicas”, o segundo dá destaque às guitarras do rock progressivo com amplificadores boutique, efeitos exclusivos, técnicas de palhetada distintas e riffs característicos do artista que dá nome ao pacote.

O update também leva a ferramenta Learn MIDI para o iPad, permitindo que usuários atribuam botões/faders e adicionem botões favoritos em dispositivos MIDI “para controlar plugins, instrumentos e outros parâmetros automatizáveis” — tudo isso com uma interface intuitiva e com feedback visual em tempo real.

Por fim, a Maçã também adicionou suporte às Ferramentas de Escrita (Writing Tools) da Apple Intelligence ao Notepad, além de permitir agora que usuários gerenciem projetos grandes com o novo recurso de busca e seleção, tornando mais fácil a tarefa de encontrar e escolher faixas pelo seu nome ou número.

A atualização é gratuita para baixar tanto no macOS quanto no iPadOS. O Logic Pro, vale lembrar, custa R$1.000 para Macs (compra única) e R$300 anuais (ou R$30 mensais) para iPads.